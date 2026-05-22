Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Brandstiftung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden ist es im Innenstadtbereich zu mehreren Brandlegungen gekommen. In der Zeit zwischen 1.50 Uhr und 2.15 Uhr hat ein Unbekannter zunächst einen Fahrradsattel am Zentralen Omnibusbahnhof, anschließend mehrere Kartons vor einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße sowie mehrere Müllsäcke, welche unmittelbar vor dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Lange Straße auf dem Boden lagen, entzündet. Durch die Hitzeentwicklung ging eine Glasscheibe des Mobilfunkanbieter-Geschäfts zu Bruch. Durch Löscharbeiten von Einsatzkräften der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf Gebäudeteile verhindert werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Brände aufgrund der zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge miteinander in Verbindung stehen. Der angerichtete Schadens wird nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro beziffert. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781-21 2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes Offenburg zu melden.

/lb

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