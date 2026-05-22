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POL-MK: Wer rostet, der rastet...

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Lüdenscheid (ots)

41 Mängel und ein völlig durchgerosteter Achskörper (Foto). Das Ergebnis einer Kontrolle am Donnerstag. Einsatzkräfte der Polizei haben gestern Nachmittag ein Gespann aus Gelsenkirchen stillgelegt.

Der Daimler samt Anhänger kam den Polizisten um 15.50 Uhr auf dem Autobahnzubringer Nord in Fahrtrichtung Innenstadt entgegen. Am Steuer ein 45-jähriger Fahrer. Da das Fahrzeug schon äußerlich einen maroden Eindruck machte, ging die nächste Fahrt zu einer Prüfstelle. Insgesamt 41 Mängel standen am Ende auf dem Prüfbericht. Beide Fahrzeuge, sowohl Zugfahrzeug, als auch Anhänger, waren absolut verkehrsunsicher und wurden an Ort und Stelle stillgelegt. Auf den Fahrer kommen mehrere hundert Euro Bußgeld zu. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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