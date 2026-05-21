Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Spielhalle Am Stapel

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Altena (ots)

Am Mittwochmorgen wurde Am Stapel eine Spielhalle überfallen.

Kurz nach 7 Uhr betrat ein vermummter Unbekannter die Spielhalle. Er bedrohte die 26-jährige Angestellte mit einer Waffe und forderte Geld. Kurze Zeit später flüchtete er mit seiner Beute. Eine zweite Angestellte arbeitete in einem anderen Raum mit einem Staubsauger und bekam deshalb den Überfall erst mit, nachdem der Fremde die Spielhalle verlassen hatte. Der Täter wird auf eine Größe zwischen 1,75 und 1,80 Meter und ein Alter von etwa 25 Jahren geschätzt. Er trug eine schwarze Winterjacke mit aufgesetzter Kapuze, weiße Einweghandschuhe und einen schwarzen Sportbeutel mit wahrscheinlich weißer Aufschrift sowie schwarze Sportschuhe mit auffällig großer, weißer Sohle. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, sicherte Spuren und sucht nun nach Zeugen: Möglicherweise wurde der Unbekannte bereits kurz vor der Tat im Bereich rund um das Stapel-Center beobachtet oder auf seiner eiligen Flucht in Richtung Langer Kamp. Die Polizei veröffentlicht Fotos der Kleidung des Mannes und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

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