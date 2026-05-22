PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ein Fahrverbot und zahlreiche Verstöße

Balve/ Neuenrade/ Menden (ots)

Die Polizei führte am Donnerstag, 21.05.2026, im Rahmen der Aktion "Netzwerk Geschwindigkeit" mobile Tempokontrollen durch. Insgesamt passierten 1.166 Fahrzeuge die vier Messstellen. Die Beamten registrierten 64 Verwarngelder und 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Autofahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Die erste Kontrolle fand zwischen 7 und 9 Uhr auf der Langenholthauser Straße in Balve-Garbeck statt. Von 120 gemessenen Fahrzeugen waren sechs im Verwarngeldbereich zu schnell. Ein Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der unrühmliche Spitzenreiter, ein Pkw mit MK-Kennzeichen, wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 111 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen.

Zwischen 9.20 und 11.20 Uhr verlagerten die Beamten die Messstelle nach Balve-Volkringhausen auf die Mendener Straße. Hier wurden 425 Fahrzeuge kontrolliert. Neben fünf Verwarngeldern leitete die Polizei zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Ein Pkw-Fahrer (MK-Kennzeichen) raste mit 86 km/h durch die geschlossene Ortschaft. Erlaubt waren 50 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot.

Am Nachmittag folgte eine Kontrolle in Neuenrade-Bieringsen. Von 14.35 bis 16.55 Uhr passierten 355 Fahrzeuge die Messstelle außerhalb geschlossener Ortschaft. Die Bilanz: sechs Verwarngelder und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die höchste Geschwindigkeit betrug 98 km/h bei erlaubten 70 km/h (Pkw, MK-Kennzeichen).

Den Abschluss bildete eine Messung auf der Berliner Straße in Menden zwischen 17.35 Uhr und 20.10 Uhr. Innerhalb der dortigen 30-Zone registrierten die Beamten bei 266 Fahrzeugen eine besonders hohe Verstoßquote. 47 Fahrer lagen im Verwarngeldbereich. Sechs weitere erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Höchstwert lag hier bei 57 km/h, gemessen bei einem Pkw mit MK-Kennzeichen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 13:59

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen an der L 707

    Herscheid/ Meinerzhagen (ots) - Die Polizei hat heute in Herscheid und Meinerzhagen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft. Von 7.13 bis 12.15 Uhr stand die ESO-Komponente der Polizei in Herscheid an der L 707 im Bereich der Applauskurve, wo eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gilt. Von den 563 gemessenen Wagen waren 80 zu schnell, davon 15 im Ordnungswidrigkeitenbereich. Der ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 09:27

    POL-MK: Jeep entwendet

    Lüdenscheid (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Halverstraße ein schwarzer Jeep Grand Cherokee SRT gestohlen. Gegen 22 Uhr stand der Wagen noch auf einer gepflasterten Fläche vor dem Haus. Um 6.30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Der Wagen verfügt über ein Keyless Go System, die Schlüssel lagen jedoch einer speziellen Fahrzeugschlüsselbox, die das Abfangen eines Funksignals verhindern soll. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0. (cris) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren