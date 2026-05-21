POL-MK: Jeep entwendet

Iserlohn (ots) - Am Dienstag zwischen 9.30 und 13.45 Uhr durchwühlte ein Unbekannter an der Oestricher Straße einen geparkten Opel Adam. Er nahm eine Schachtel Pralinen, Kinderkleidung sowie eine Mappe mit dem Serviceheft und Fahrzeugunterlagen mit, hinterließ dafür ein Buch. Die hinzu gerufene Polizei stellte das Buch sicher in der Annahme, dass es aus einem anderen Diebstahl aus Fahrzeugen stammen könnte. Die ...

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