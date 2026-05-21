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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jeep entwendet

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Halverstraße ein schwarzer Jeep Grand Cherokee SRT gestohlen. Gegen 22 Uhr stand der Wagen noch auf einer gepflasterten Fläche vor dem Haus. Um 6.30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Der Wagen verfügt über ein Keyless Go System, die Schlüssel lagen jedoch einer speziellen Fahrzeugschlüsselbox, die das Abfangen eines Funksignals verhindern soll. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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