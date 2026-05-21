Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Jeep entwendet
Lüdenscheid (ots)
In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Halverstraße ein schwarzer Jeep Grand Cherokee SRT gestohlen. Gegen 22 Uhr stand der Wagen noch auf einer gepflasterten Fläche vor dem Haus. Um 6.30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Der Wagen verfügt über ein Keyless Go System, die Schlüssel lagen jedoch einer speziellen Fahrzeugschlüsselbox, die das Abfangen eines Funksignals verhindern soll. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0. (cris)
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