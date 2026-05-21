Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher beschädigen Rolltor
Menden (ots)
Einbrecher drangen letzte Nacht, gegen 2 Uhr, in eine Firma an der Holzener Straße ein. Sie beschädigten ein Rolltor und betraten das Gebäude. Beute machten sie offenbar keine. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat in Tatortnähe letzte Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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