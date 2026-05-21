POL-MK: Einbrecher beschädigen Rolltor

Werdohl/ Balve/ Iserlohn (ots) - In Werdohl stand einer der Radarwagen der Polizei am Mittwoch von 11.07 bis 16.45 Uhr an der Gildestraße und erfasste insgesamt 266 Fahrzeuge. 48 Wagen waren schneller als erlaubt (30 km/h)unterwegs, davon acht im Ordnungswidrigkeitenbereich. Der höchste Messwert lag bei 58 km/h. In Balve gab es am Mittwoch zwei Messstellen: Zwischen 7.45 und 12.30 Uhr stand ein Radarwagen der Polizei an ...

mehr