Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit Haftbefehl gesuchter Kiersper leistet Widerstand
Kierspe (ots)
Eine Polizeistreife bemerkte gestern Vormittag auf der Kölner Straße einen per Haftbefehl gesuchten Kiersper (52). Als die Beamten den Mann ansprachen, rannte er davon. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten ihn festhalten und überwältigen. Hiergegen sperrte er sich und leistete Widerstand. Ein Polizist verletzte sich leicht. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache und überführten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Zusätzlich zu der nun zu verbüßenden Ersatzhaftstrafe, kommt nun ein neues Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (dill)
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