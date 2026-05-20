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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag wurde ein schwarzer VW Polo an der Papenhausstraße beschädigt. An der hinteren linken Seite wurde eine Schramme am Kotflügel hinterlassen. Vermutlich fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vorbei und touchierte den Polo. Wer hat etwas mitbekommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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