Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Menden (ots)
Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag wurde ein schwarzer VW Polo an der Papenhausstraße beschädigt. An der hinteren linken Seite wurde eine Schramme am Kotflügel hinterlassen. Vermutlich fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vorbei und touchierte den Polo. Wer hat etwas mitbekommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0237390990 entgegen. (lubo)
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