POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Iserlohn-Letmathe (ots) - Eine 86 Jahre alte Letmatherin wurde gestern Mittag von Betrügern um ihr Erspartes gebracht. Unbekannte Anrufer berichteten ihr am Telefon von einer angeblichen Ebola-Erkrankung der Enkeltochter. Man brauche nun Geld, sonst würde man die Behandlungsmaßnahmen einstellen. Im Schockzustand händigte sie einem Abholer mehrere tausend Euro aus. Nun ermittelt die Kripo und warnt vor Schockanrufen. ...

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