Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 86 km/h durch Volkringhausen: Fahrverbot

Werdohl/ Balve/ Iserlohn (ots)

In Werdohl stand einer der Radarwagen der Polizei am Mittwoch von 11.07 bis 16.45 Uhr an der Gildestraße und erfasste insgesamt 266 Fahrzeuge. 48 Wagen waren schneller als erlaubt (30 km/h)unterwegs, davon acht im Ordnungswidrigkeitenbereich. Der höchste Messwert lag bei 58 km/h.

In Balve gab es am Mittwoch zwei Messstellen: Zwischen 7.45 und 12.30 Uhr stand ein Radarwagen der Polizei an der B 515 in Binolen. Die Messsysteme erfassten 1553 Fahrzeuge, davon waren 58 schneller als die erlaubten 50 km/h. Zwei Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Tagesschnellster war dort ein Pkw-Lenker mit HSK-Zulassung. In Volkringhausen stand der Radarwagen von 15.35 bis 17.45 Uhr an der Mendener Straße. Dort wurden 750 Fahrzeuge gemessen, davon waren 19 zu schnell. Der Tagesschnellste war mit 86 statt der innerorts erlaubten 50 km/h unterwegs, was ihm ein Fahrverbot einbringen dürfte.

Zwischen 12.35 und 14.50 Uhr wurde am Schapker Weg in Iserlohn gemessen. 1111 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle, davon 42 zu schnell. Zwei Fahrzeuge lagen im Ordnungswidrigkeitenbereich, der Schnellste wurde mit 74 km/h statt der erlaubten 50 km/h erfasst. (cris)

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