Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf: Enkelin angeblich an Ebola erkrankt

Iserlohn-Letmathe (ots)

Eine 86 Jahre alte Letmatherin wurde gestern Mittag von Betrügern um ihr Erspartes gebracht. Unbekannte Anrufer berichteten ihr am Telefon von einer angeblichen Ebola-Erkrankung der Enkeltochter. Man brauche nun Geld, sonst würde man die Behandlungsmaßnahmen einstellen. Im Schockzustand händigte sie einem Abholer mehrere tausend Euro aus. Nun ermittelt die Kripo und warnt vor Schockanrufen. Über fiktive Erzählungen am Telefon sollen potentielle Opfer unter Druck gesetzt werden, um im guten Glauben ihr Geld auszuhändigen. Seien Sie skeptisch bei solcherlei Anrufen und informieren Sie die Polizei. Hier wird zu aktuellen Betrugsmaschen beraten und oftmals fliegt der Schwindel auf. (lubo)

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