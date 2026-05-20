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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handys und Smartwatches auf fremden Namen bestellt: Öffentlichkeitsfahndung

Plettenberg (ots)

Ein Unbekannter hat auf Kosten eines Plettenbergers Handys und Smartwatches bestellt und Mobilfunkverträge abgeschlossen. Offenbar wurden seine Kunden-Konten und der E-Mail-Account gehackt. Bevor der Betroffene das bemerkte und stoppen konnte, wurde eine Lieferung bereits an einen Paketshop ausgeliefert und abgeholt. In dem Paketshop wurde der Abholer jedoch gefilmt.

Die Polizei ermittelt wegen Warenkreditbetrugs, Ausspähens von Daten sowie Datenveränderung. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Identität des Mannes zu klären, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeits-Fahndung angeordnet. Ein Foto sowie die Beschreibung des Mannes sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/204241. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben machen zu deren Aufenthaltsort? Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg, Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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