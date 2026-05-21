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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen beschädigen Bagger

Plettenberg (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Mittwoch einen Bagger. Dieser stand auf einer Baustelle an der Hestenbergstraße. Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein und richteten mehrere tausend Euro Sachschaden an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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