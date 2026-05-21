Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vandalen beschädigen Bagger
Plettenberg (ots)
Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Mittwoch einen Bagger. Dieser stand auf einer Baustelle an der Hestenbergstraße. Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein und richteten mehrere tausend Euro Sachschaden an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)
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