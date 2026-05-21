Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Diebstählen

Iserlohn (ots)

Am Dienstag zwischen 9.30 und 13.45 Uhr durchwühlte ein Unbekannter an der Oestricher Straße einen geparkten Opel Adam. Er nahm eine Schachtel Pralinen, Kinderkleidung sowie eine Mappe mit dem Serviceheft und Fahrzeugunterlagen mit, hinterließ dafür ein Buch. Die hinzu gerufene Polizei stellte das Buch sicher in der Annahme, dass es aus einem anderen Diebstahl aus Fahrzeugen stammen könnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurden an einem Pkw in der Grafenstraße zwei Reifen zerstochen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz ein Paar Schuhe gestohlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie er die Schuhe versteckte und wollte ihn festhalten. Der weglaufende Mann zog die Verkäuferin mit, verdrehte ihr schließlich den Finger und rannte den Treppenweg runter in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß, trug eine Bomberjacke und eine Kappe. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine 69-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen in einem Warenhaus an der Hagener Straße bestohlen. Unbekannte müssen ihr die Geldbörse aus der Handtasche gezogen haben. Die Tat muss nach der Aussage der Seniorin zwischen 11.45 und 12 Uhr passiert sein. (cris)

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