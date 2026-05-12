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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0321 --Reizgas in Schule versprüht - mehrere Verletzte--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT-Westend, Bremerhavener Straße
Zeit: 	12.05.2026, 11 Uhr

An einer Schule in Walle hat am Dienstag eine 12 Jahre alte Schülerin Reizgas versprüht. Dabei erlitten insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte leichte Verletzungen. Zwei Schüler wurden vorsorglich zur weiteren ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprühte die 12-Jährige das Reizgas innerhalb des Schulgebäudes. Mehrere Personen atmeten die entstandene Reizgaswolke ein und klagten anschließend über Beschwerden. Die Schülerin verließ danach die Schule und flüchtete. Ihre Identität ist bekannt.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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