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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0318--Banner aufgehängt - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Weserdeich
Zeit: 	11.5.26, 5.55 Uhr

Ein Zeuge entdeckte am Montagmorgen ein Banner mit einer politischen Parole zum Nahostkonflikt an einer Fußgängerbrücke am Werdersee. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Jogger alarmierte die Polizei am frühen Morgen, nachdem er das ca. fünf Meter große Stoffbanner mit einer verbotenen pro-palästinensischen Parole an der Fußgängerbrücke in Höhe Deichschart während seiner Laufrunde bemerkt hatte. Es war mit Kabelbindern am Geländer befestigt und durch Plastikflaschen beschwert worden. Einsatzkräfte entfernten das Banner von der Brücke.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Verwenden von terroristischer/verfassungswidriger Organisationen eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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