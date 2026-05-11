Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0318--Radfahrer lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, In der Vahr Zeit: 9.5.26, 18.20 Uhr

Am Samstagabend stürzte ein 81 Jahre alter Mann in der Vahr mit dem Fahrrad. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr.

Der 81-Jährige fuhr gegen 18.20 Uhr den Radweg an Straße "In der Vahr" in Richtung der Kreuzung Julius-Brecht-Allee, als er das Gleichgewicht verlor und auf die Straße stürzte. Ein vorbeifahrender Bus konnte dem gestürzten Radfahrer nur knapp ausweichen. Fahrgäste wurden dabei nicht verletzt.

Der Senior erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen; er musste noch am Unfallort reanimiert werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

Das Verkehrsunfallkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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