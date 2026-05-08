Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0315--Polizei zieht bei Großkontrollen berauschte Fahrer aus dem Verkehr--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen, Bremerhaven Zeit: 5. bis 7.5.26, 12.30 bis 18.30 Uhr

Die Polizei Bremen führte mit Unterstützung aus 15 Bundesländern, der Schweiz sowie Österreich, dem Zoll, THW und der Landeshauptkasse von Dienstag bis Donnerstag in Bremen und Bremerhaven Verkehrskontrollen durch. Hintergrund war die Erkennung von Drogen im Straßenverkehr. Mit alarmierendem Ergebnis: Jeder 12. kontrollierte Fahrer stand dabei unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Ziel des länder- und behördenübergreifenden Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, berauschte Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen sowie die Zusammenarbeit und das Fachwissen im Bereich der Drogenerkennung zu stärken. Die Bilanzen der Kontrollen sind besorgniserregend:

Insgesamt wurden tagsüber 1.747 Fahrzeuge und 2.109 Personen kontrolliert. Dabei kam es zu 144 Blutentnahmen wegen Verdachts durch eine Beeinflussung durch berauschende Mittel wie THC, Amphetamin oder Kokain und zu drei aufgrund des Verdachts auf Alkoholkonsum. Zudem wurden 123 Straftaten festgestellt, darunter zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. 53 Fahrer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dazu vollstreckten die Einsatzkräfte bei den Kontrollen 15 Haftbefehle. Besonders auffällig: Ein Fahrer entzog sich zu Fuß der Kontrolle und ließ sein Fahrzeug am Kontrollort zurück; die Ermittlungen dauern an. Zudem wurde ein unter Kokain stehender Fahrzeugführer kontrolliert, der einen im Jahr 2024 entwendeten Ausweis vorlegte. Weitere Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang zu Betrugsdelikten, außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurde ein Fahrschulwagen kontrolliert, bei dem der Fahrschüler positiv auf Betäubungsmittel getestet wurde.

Drogenkonsum kann bei Verkehrskontrollen zuverlässig und schnell mithilfe von Vortestgeräten im Schweiß, Speichel oder Urin festgestellt werden. Die Polizei Bremen betont, dass der Schutz aller Verkehrsteilnehmer durch solche Maßnahmen gesichert werden muss und weitere Kontrollen folgen werden.

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