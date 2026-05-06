Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0311--Fahrraddiebe geschnappt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Findorff, OT Regensburger Straße, Münchener Straße Zeit: 6.5.26, 0.40 Uhr

Die Polizei Bremen konnte in der Nacht zu Mittwoch rasch zwei mutmaßliche Diebe nach einem Fahrraddiebstahl in Findorff fassen.

Aufmerksame Anwohner beobachteten nachts, wie zwei Männer in der Münchener Straße ein Fahrradschloss mithilfe eines Bolzenschneiders durchtrennten und das gesicherte Fahrrad entwendeten. Anschließend verluden sie das Rad in ein Auto und flüchteten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten alarmierte Einsatzkräfte zwei 19 und 36 Jahre alte Verdächtige noch im Nahbereich stellen. Bei der anschließenden, angeordneten Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte das entwendete Fahrrad, Teile des aufgebrochenen Schlosses sowie einen Bolzenschneider und weiteres Werkzeug auf. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt, ebenso das Fluchtfahrzeug. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Duo wurde mit aufs Revier genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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