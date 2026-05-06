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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0312 --Auto fährt gegen Juweliergeschäft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor
Zeit: 	06.05.26, 04:15 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen fuhr ein Fahrzeug gegen die Front eines Juweliergeschäfts im Bremer Steintor. Die Insassen des Autos flüchteten anschließend mit einem weiteren Fahrzeug. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 04:15 Uhr fuhr ein schwarzer Audi Q5 gegen das Rolltor eines Juweliergeschäfts in der Straße Vor dem Steintor. Laut Zeugenaussagen stiegen aus dem SUV vier maskierte Männer aus. Anschließend stiegen sie in einen weiteren schwarzen Audi und flüchteten in Richtung Sielwall/Am Dobben. Den beschädigten Q5 ließen sie zurück. Der Rollladen wurde durch den Aufprall beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer in das Geschäft einbrechen wollten, nach ersten Erkenntnissen gelang ihnen dies jedoch nicht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Am Einsatzort und an dem Fahrzeug wurden umfangreich Spuren gesichert und Zeugen befragt. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern und auch zu den Fahrzeugen dauern aktuell an.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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