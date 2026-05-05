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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0310--Schwerer Lkw-Unfall in Hemelingen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hannoversche Straße
Zeit: 	5.5.26, 11.55 Uhr

Am Dienstag kam es in Hemelingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem 87 Jahre altem Radfahrer.

Der 87-Jährige befuhr mittags den Radweg an der Hannoverschen Straße stadtauswärts, als ein 54-jähriger Lkw-Fahrer, vom Parkplatz eines dortigen Supermarktes kommend, den Radweg überqueren wollte. Dabei übersah der Lkw-Fahrer den vorrangberechtigten Radfahrer und fuhr ihn an. Durch den Zusammenstoß stürzte der 87-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Es bestand zunächst Lebensgefahr.

Bei dem Lkw-Fahrer bestand der Verdacht auf Beeinflussung durch berauschende Mittel. Er gab an, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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