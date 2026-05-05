PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0309--Straßenräuber auf E-Scooter unterwegs - Polizei nimmt Täter fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße
Zeit: 	4.5.26, 18 Uhr

Am Montag wurde eine 33-Jährige in der Bahnhofsvorstadt Opfer von zwei Straßenräubern auf einem E-Roller. Zivilpolizisten fassten das Duo rasch. Gegen einen 16-Jährigen aus Algerien werden aktuell Haftgründe geprüft.

Die Frau stand gegen 18 Uhr telefonierend an einer Ampel an der Bahnhofstraße, als sich zwei junge Männer auf einem E-Scooter von hinten näherten. Der 16-Jährige riss ihr das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete anschließend gemeinsam mit einem 26-jährigen Mittäter auf dem Roller. Auf der Flucht stießen die beiden mit einem Passanten zusammen, der sich ihnen in den Weg stellte. Dabei kamen alle zu Fall.

Das räuberische Duo aus den Maghreb-Staaten konnte nach kurzer Flucht zu Fuß von im Bahnhofsbereich eingesetzten Zivilkräften schnell gestellt werden. Das Mobiltelefon, das die Täter zuvor in ein Gebüsch geworfen hatten, wurde durch die Einsatzkräfte aufgefunden und der Frau wieder ausgehändigt.

Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen für den 16-Jährigen an. Die weiteren Ermittlungen werden von der Soko Junge Räuber geführt. Weitere Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 12:42

    POL-HB: Nr.: 0308 --60 Fahrzeuge im Halteverbot--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Bollener Kirchweg Zeit: 01.05.26, 17:30 Uhr Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurden Einsatzkräfte in Bremen Mahndorf am frühen Freitagabend auf über 60 Fahrzeuge im absoluten Halteverbot aufmerksam, die ein Durchkommen für Rettungskräfte nahezu unmöglich machten. Gegen 17:30 Uhr befuhren die Polizisten den Bollener Kirchweg in Richtung Mahndorfer See. Für die ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 12:40

    POL-HB: Nr.: 0298--Raubüberfall auf Kiosk - Mitarbeiterin eingesperrt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Ohlenhof, Pestalozzistraße Zeit: 29.04.2026, 20:30 Uhr In Bremen Walle wurde am Donnerstag eine Mitarbeiterin eines Kiosks überfallen und in einen Kellerraum eingeschlossen. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und Freiheitsberaubung. Nach bisherigen Erkenntnissen, lockte gegen 20:30 Uhr eine Bekannte die Mitarbeiterin des Kiosks ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:23

    POL-HB: Nr.: 0307--Säugling verstirbt nach Verkehrsunfall--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Autobahn (A 27), OT Neue Vahr Nord Zeit: 2.5.26, 16.15 Uhr Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A 27 am Samstagnachmittag (siehe hierzu unsere Pressemeldung Nr. 0303) erlag der dabei lebensgefährlich verletzte Säugling am Sonntag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugenhinweise gehen jederzeit an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren