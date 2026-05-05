Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0309--Straßenräuber auf E-Scooter unterwegs - Polizei nimmt Täter fest--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 4.5.26, 18 Uhr

Am Montag wurde eine 33-Jährige in der Bahnhofsvorstadt Opfer von zwei Straßenräubern auf einem E-Roller. Zivilpolizisten fassten das Duo rasch. Gegen einen 16-Jährigen aus Algerien werden aktuell Haftgründe geprüft.

Die Frau stand gegen 18 Uhr telefonierend an einer Ampel an der Bahnhofstraße, als sich zwei junge Männer auf einem E-Scooter von hinten näherten. Der 16-Jährige riss ihr das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete anschließend gemeinsam mit einem 26-jährigen Mittäter auf dem Roller. Auf der Flucht stießen die beiden mit einem Passanten zusammen, der sich ihnen in den Weg stellte. Dabei kamen alle zu Fall.

Das räuberische Duo aus den Maghreb-Staaten konnte nach kurzer Flucht zu Fuß von im Bahnhofsbereich eingesetzten Zivilkräften schnell gestellt werden. Das Mobiltelefon, das die Täter zuvor in ein Gebüsch geworfen hatten, wurde durch die Einsatzkräfte aufgefunden und der Frau wieder ausgehändigt.

Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen für den 16-Jährigen an. Die weiteren Ermittlungen werden von der Soko Junge Räuber geführt. Weitere Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

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