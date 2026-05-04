Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0307--Säugling verstirbt nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Autobahn (A 27), OT Neue Vahr Nord Zeit: 2.5.26, 16.15 Uhr

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A 27 am Samstagnachmittag (siehe hierzu unsere Pressemeldung Nr. 0303) erlag der dabei lebensgefährlich verletzte Säugling am Sonntag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugenhinweise gehen jederzeit an die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850.

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