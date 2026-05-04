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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0305--Diebstahl von Bronzefiguren--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Schönebeck, Vegesacker Heerstraße
Zeit: 	2.5.26, 2.30 Uhr

Am Wochenende entwendeten drei Diebe vor einem ehemaligen Postgebäude in Bremen-Vegesack drei hochwertige Bronzefiguren in Form von Heidschnucken. Das Trio flüchtete unerkannt. Die Polizei konnte die Skulpturen noch in der Nacht sicherstellen und sucht Zeugen.

Anwohner beobachteten den Vorfall in der Nacht zu Samstag und alarmierten die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen wurden die drei Bronzefiguren an der Vegesacker Heerstraße von drei Tätern abgeflext und anschließend mit einem Bollerwagen zu einem Garagenhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite transportiert. Durch Zeugenhinweise konnte die betreffende Garage lokalisiert werden. Dort fanden die Einsatzkräfte bei einer angeordneten Durchsuchung die entwendeten Skulpturen sowie Hinweise auf den 34 Jahre alten Mieter der Garage. Über die Staatsanwaltschaft Bremen wurde ein weiterer Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt. Weitere Beweismittel wurden dort nicht gefunden. Die umfangreichen Ermittlungen zu dem 34-jährigen Verdächtigen und seinen Mittätern dauern an.

Weitere Hinweisgeber melden sich jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 des Kriminaldauerdienstes.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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