Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0298--Raubüberfall auf Kiosk - Mitarbeiterin eingesperrt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Ohlenhof, Pestalozzistraße Zeit: 29.04.2026, 20:30 Uhr

In Bremen Walle wurde am Donnerstag eine Mitarbeiterin eines Kiosks überfallen und in einen Kellerraum eingeschlossen. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und Freiheitsberaubung.

Nach bisherigen Erkenntnissen, lockte gegen 20:30 Uhr eine Bekannte die Mitarbeiterin des Kiosks in der Pestalozzistraße Ecke Wittekindstraße unter einem Vorwand in den Keller des Geschäfts. Dort kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Angreiferin Pfefferspray einsetzte und die Mitarbeiterin einschloss. Anschließend entwendete die Täterin Bargeld, ein Smartphone, ein Tablet sowie Zigaretten und flüchtete. Die Mitarbeiterin erlitt unter anderem Verletzungen an der Hand und konnte durch Zeugen befreit werden. Der Vorfall wurde durch die Videoüberwachung des Geschäfts aufgezeichnet. Ein Diensthund wurde zur Suche nach der Flüchtenden eingesetzt, die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

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