Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0308 --60 Fahrzeuge im Halteverbot--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Bollener Kirchweg Zeit: 01.05.26, 17:30 Uhr

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurden Einsatzkräfte in Bremen Mahndorf am frühen Freitagabend auf über 60 Fahrzeuge im absoluten Halteverbot aufmerksam, die ein Durchkommen für Rettungskräfte nahezu unmöglich machten.

Gegen 17:30 Uhr befuhren die Polizisten den Bollener Kirchweg in Richtung Mahndorfer See. Für die gesamte Straße besteht ein absolutes Halteverbot. Rund 60 Fahrzeuge, die dort verbotswidrig parkten, erschwerten die Anfahrt massiv. Größeren Einsatzfahrzeugen wäre die Durchfahrt nicht möglich gewesen. Als die Einsatzkräfte anfingen entsprechende Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, entfernten einige Fahrzeughalter ihre Autos, während andere den Polzisten vorwarfen "das Volk abzuziehen" und dass sie die Leute doch "den Feiertag genießen lassen sollen".

Erfahrungsgemäß wird es jetzt mit Beginn der warmen Tage und insbesondere an Feiertagen rund um die Badeseen wieder voll. Bitte parken Sie Ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß und behindern Sie nicht die Anfahrtswege für Rettungskräfte. Die Polizei Bremen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Behinderung von Rettungsfahrzeugen Menschenleben kosten können, wenn diese nicht zum Einsatzort kommen.

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