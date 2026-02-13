Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Versuchte räuberische Erpressung in Spielhalle - Täter flüchtet ohne Beute

Hameln (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.02.2026) kam es gegen 08:50 Uhr in einer Spielhalle am 164er Ring 7 in Hameln zu einer versuchten räuberischen Erpressung.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Mann die Spielhalle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem seiner Forderung nicht nachgekommen worden war, verließ der Täter die Räumlichkeiten ohne Beute und flüchtete in Richtung Deisterallee.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß - sehr schlanke bis sportliche Statur - vermutlich unter 30 Jahre alt

Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit Reißverschluss und Kapuze, einer dunklen Hose sowie hellen Schuhen. Er trug einen dunklen Rucksack auf dem Rücken. Sein Gesicht war durch eine hochgezogene Gesichtsbedeckung bis unterhalb der Augen verdeckt. Möglicherweise trug er zudem Handschuhe. Der Täter führte ein Messer mit einer geschätzten Klingenlänge von etwa 20 Zentimetern mit sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der 05151/933-222 zu melden.

Das Fachkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell