Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall unter Alkoholeinfluss: 26-Jähriger durchbricht Carport und zerstört zwei fremde Autos

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Samstag (07.02.2026) kam ein 26-jähriger in Hessisch Oldendorf unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Carport und beschädigte dabei weitere Fahrzeuge.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer des Audi gegen 22:05 Uhr die Segelhorster Straße aus der Schilfstraße kommend. Dabei fuhr dieser ungebremst an einer Einmündung, geradeaus durch ein Carport und kam schließlich vor einer Betonmauer zum Stehen.

Ein VW Golf und ein Fiat Panda, die sich auf dem betroffenen Grundstück befanden, wurden bei dem Unfall teilweise komplett zerstört. Der Fahrer und sein 29 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten stellten bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung von über 1,6 Promille fest. Dem Hessisch Oldendorfer wurde durch einen Arzt Blut entnommen. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols verantworten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

