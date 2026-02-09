Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt

Emmerthal (ots)

Am Sonntag (08.02.2026) meldete ein Zeuge in Emmerthal eine Person, die augenscheinlich alkoholisiert in ein Auto stieg und davonfuhr. Bei einer späteren Kontrolle wurden bei dem Fahrer über 2 Promille festgestellt.

Gegen 17:55 Uhr Uhr erhielten Polizisten aus Hameln einen Hinweis, dass ein Mann alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs sei. Der aufmerksame Zeuge folgte dem Fahrzeug bis in die Gartenstraße. Die Beamten trafen den Mann wenig später an und kontrollierten seine Fahrtauglichkeit. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Dem 52-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell