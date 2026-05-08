Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0314--Einbruch in Lagerhalle - Tatverdächtiger gestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Schragestraße Zeit: 06.05.2026 18:50 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Bremen zu einem Einbruch in einer Lagerhalle in Gröpelingen. Die Polizei stellte kurze Zeit später einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen.

Gegen 18:50 Uhr löste die Alarmanlage der Lagerhalle in der Schragestraße aus. Über Videoaufzeichnungen konnte später festgestellt werden, dass ein Mann mit seinem Auto vorgefahren war, ausstieg und mutmaßlich eine Tür der Halle aufbrach. Anschließend entwendete der Täter diverse Maschinen, darunter Akku-, Bohr- und Stemmmaschinen. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte der Tatverdächtige sowie das genutzte Fahrzeug identifiziert werden. Der Mann war bereits im vergangenen Jahr mehrfach wegen gleichgelagerter Taten in Erscheinung getreten. Einsatzkräfte der Polizei suchten die Anschrift des 40 Jährigen auf. Währenddessen fuhr der auf dem Video erkennbare Wagen vor. Im Fahrzeug befand sich der Tatverdächtige und eine 38 Jahre alte Begleiterin. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren zuvor als gestohlen gemeldet worden und der Wagen war nicht zugelassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Einsatzkräfte diverses Werkzeug und Handschuhe. Die Gegenstände wurden als mögliche Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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