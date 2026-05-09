Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0317 --Auto kollidiert mit Bus--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 08.08.2026, 16:35 Uhr

Am Freitagnachmittag kollidierten in der Neustadt ein Auto und ein Bus miteinander. Dabei wurden mehreren Menschen verletzt.

Gegen 16:35 Uhr war der 25 Jahre alte Fahrer eines BMW auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Fahrtrichtung Neustadt unterwegs, als er offenbar verbotswidrig an der Kreuzung Langemarckstraße/Am Deich über den Gleiskörper der BSAG wenden wollte. Der 33 Jahre alte Fahrer eines Busses, der ebenfalls in diese Richtung fuhr, machte noch eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 25-Jährige sowie seine 34 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Aufprall verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ebenso ein 26-jähriger Insasse aus dem Bus und sein ein Jahr alter Sohn.

Laut Zeugenaussagen sollen noch weitere Personen aus dem Bus leichte Verletzungen davongetragen haben. Sie entfernten sich jedoch vom Umfallort. Die Polizei Bremen bittet diese Personen, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Teil der Kreuzung gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

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