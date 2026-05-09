Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0316 --Tödlicher Verkehrsunfall in Walle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Utbremer Straße/Sankt-Magnus-Straße Zeit: 08.08.2026, 12:50 Uhr

Am Freitagmittag überfuhr ein 49 Jahre alter Mann beim Abbiegen mit seinem Lkw in Walle eine 73 Jahre alte Fahrradfahrerin. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 49-Jährige in stadteinwärtige Richtung auf der Utbremer Straße und wollte nach rechts in die Sankt-Magnus-Straße abbiegen. Dabei übersah er die 73-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Utbremer Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs war und die Sankt-Magnus-Straße geradeaus überqueren wollte. Die Frau geriet unter den Lastkraftwagen und verstarb aufgrund der schweren Verletzungen unmittelbar.

Da bei dem 49 Jahren alten Fahrer der Verdacht bestand, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Mehrere Zeugen, die den Unfall gesehen haben, standen deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurden vor Ort durch hinzugezogene Kräfte der Johanniter seelsorgerisch betreut.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Sankt-Magnus-Straße sowie die Utbremer Straße stadteinwärts gesperrt werden. Davon war auch der ÖPNV betroffen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell