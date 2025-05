Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen LKW und Person - PM Nr. 2

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 8:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Mauer (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6035322 ). Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 57-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Tanklastzug von einem Parkplatz hinter der Kirche kommend auf die Kirchstraße in Richtung Bahnhofstraße ein und übersah hierbei eine 55-jährige Passantin. Die Frau geriet unter den LKW und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz Reanimation an der Unfallstelle verstarb die Frau wenig später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Der Bereich Bahnhofstraße/Kirchstraße war bis kurz vor 10 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

