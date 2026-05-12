Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0323 --Blitzschneller Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 12.05.2026

Nach mehreren Betrugsdelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer mutmaßlichen Täterin, siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung Nr. 320 vom heutigen Tag.

Die Gesuchte, eine Jugendliche aus Bremen, konnte identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an. Die Fahndung ist erledigt, die Fotos sind zu löschen.

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