Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0322 --Hakenkreuze geschmiert und Türschlösser verklebt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, Bremen-Findorff Zeit: 11.05.26 - 12.05.2026

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Gebäude in Walle und Findorff mit Hakenkreuzen und verklebten Türschlösser. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang der Taten.

In der Hans-Böckler-Straße verklebten die Täter insgesamt acht Türschlösser eines Sozialzentrums sowie ein weiteres Schloss am Theater im Volkshaus. Zudem wurde ein Hinweisschild am Gebäude mit Farbe beschmiert. Unter anderem brachten die Unbekannten ein Hakenkreuz sowie den Schriftzug "Nazischweine" an.

Kurze Zeit später wurde festgestellt, dass auch das Schloss eines griechischen Restaurants in der Neukirchstraße mit Kleber verschmiert wurde. Darüber hinaus fanden Einsatzkräfte mehrere aufgemalte Hakenkreuze an der Hauswand sowie an weiteren Fassaden in der Neukirchstraße. Auch zwei Briefkästen wurde mit Kleber beschmiert.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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