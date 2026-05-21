Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Snackautomat beschädigt
Menden (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf einem Firmengelände am Meisenweg einen Snackautomaten beschädigt. Vermutlich wurde versucht, den Automaten aufzubrechen. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell