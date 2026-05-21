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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen an der L 707

Herscheid/ Meinerzhagen (ots)

Die Polizei hat heute in Herscheid und Meinerzhagen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft.

Von 7.13 bis 12.15 Uhr stand die ESO-Komponente der Polizei in Herscheid an der L 707 im Bereich der Applauskurve, wo eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gilt. Von den 563 gemessenen Wagen waren 80 zu schnell, davon 15 im Ordnungswidrigkeitenbereich. Der Tagesschnellste fuhr mit 81 km/h durch die Messung.

Von 7.40 bis 10.20 Uhr stand ein Radarwagen der Polizei auf der Meinerzhagener Seite der L 707, im Bereich Valbert. 190 Fahrzeuge wurden gemessen, sieben waren zu schnell. Zwei dieser Fahrzeugführer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Der Schnellste, ein Pkw mit Gelsenkirchener Kennzeichen, war mit 74 km/h unterwegs.

An der Gerichtstraße, wo ein Tempolimit von 30 km/h gilt, wurden zwischen 10.30 und 12.40 Uhr 126 Fahrzeuge erfasst. 17 waren zu schnell. Der eiligste Verkehrsteilnehmer brachte es auf 47 km/h. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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