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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier - Mögliche Verkehrsbeeinträchtigung durch Versammlungslagen am 08. und 09. Mai 2026

Trier (ots)

Am Freitag, 08.05.2026 wird es in der Zeit zwischen 12.00 und 14.00 Uhr im Bereich der Sichel-, Dewora-, Flander-, Dominikaner- und Neustraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Hintergrund ist ein Demonstrationsgeschehen, welches sich u.a. vor den städtischen Gymnasien MPG, AVG und AMG abspielen wird. Je nach Ausmaß der Demonstration wird die Polizei zum Schutze der Teilnehmenden die Einfahrten in die genannten Straßenzüge temporär sperren müssen.

Tags darauf, am Samstag, 09.05.2026 zwischen 14.00 und 15.30 Uhr wird eine Fahrraddemonstration im Stadtbereich Trier für Einschränkungen im Verkehrsfluss sorgen. Auch hier wird das Versammlungsgeschehen, durch die Polizei begleitet, abgesichert werden. Mögliche kurzfristige Einschränkungen für den Allgemeinverkehr werden für den Bereich Böhmerstraße, Katharinenufer, Nordallee, Christophstraße, Balduinstraße, Weimarer Alle, Kaiserstraße und die Weberbach erwartet. Die Polizeiinspektion Trier ist bemüht, die allgemeinen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Es wird um Kenntnisnahme sowie Berücksichtigung bei der eigenen Routen- und Zeitplanung gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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