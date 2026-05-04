Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Sichtschutzzaun

Wilzenberg-Hußweiler (ots)

In der Zeit zwischen 30.04.2026 und 04.05.2026 kam es in Wilzenberg-Hußweiler, Untere Hauler, zu einer Sachbeschädigung an einem Sichtschutz. Die an einem Maschendrahtzaun des Gartens befestigte Folie wurde auf einer Länge von 3 Metern gelöst, indem insgesamt 12 Kabelbinder vorsätzlich durchtrennt wurden. Möglicherweise steht der Sachverhalt in Zusammenhang mit der zurückliegenden "Hexennacht".

Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Zeugen mögen sich bitte unter Tel. 06782-9910 oder per E-Mail (pibirkenfeld@polizei.rlp.de) melden.

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