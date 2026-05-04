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POL-PDTR: Ruhige "Hexennacht" und friedlicher "Hexenrock" - Polizeieinsatz am 1. Mai sowie Zeugenaufruf nach Verkehrsvorfall

POL-PDTR: Ruhige "Hexennacht" und friedlicher "Hexenrock" - Polizeieinsatz am 1. Mai sowie Zeugenaufruf nach Verkehrsvorfall
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Idar-Oberstein (ots)

Aus Sicht der Polizei verlief das vergangene Wochenende einschließlich der sogenannten "Hexennacht" insgesamt ruhig. Auch die Veranstaltung "Hexenrock" in Hettenrodt nahm einen friedlichen Verlauf und blieb ohne besondere Vorkommnisse.

Bereits am 30. April beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein die Einrichtung einer Kontrollstelle in der Mainzer Straße. In diesem Zusammenhang fiel einem Beamten ein lautes Motorengeräusch auf. Kurz darauf näherten sich zwei Fahrzeuge, die nebeneinanderfahrend unterwegs waren. Trotz gegebener Anhaltesignale reduzierten die Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit nicht und passierten die Kontrollstelle, bevor sie sich in bislang unbekannte Richtung entfernten. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen Audi mit Kreiskennzeichen aus dem Landkreis Sankt Wendel sowie einen Skoda mit Kreiskennzeichen aus dem Landkreis Birkenfeld gehandelt haben. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu den beiden Fahrzeugen machen können oder durch deren Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Am 1. Mai kam es gegen 18:30 Uhr in der Göttschieder Straße in Idar-Oberstein zu einem polizeilichen Einschreiten. Ein 38-jähriger Mann, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, schoss mit Feuerwerkskörpern in Richtung seiner Nachbarn. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Im weiteren Verlauf bedrohte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten und gab zudem Schüsse mit einer CO₂-Waffe in deren Richtung ab. Die Person konnte schließlich unter Einsatz eines Distanzelektroimpulsgeräts (Taser) überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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