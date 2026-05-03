Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Norma-Filiale Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 11:30 Uhr, wurde ein brauner VW Golf Sportsvan auf dem Parkplatz der Norma-Filiale in Hermeskeil beschädigt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren auf dem Parkplatz mit dem geparkten Fahrzeug kollidierte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der

06503-91510

entgegen.

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