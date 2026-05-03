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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Altmetall sowie Fahrzeugteilen durch unbekannte Täter

Beuren (Hochwald) (ots)

Im Zeitraum vom 27.04.2026 bis zum 02.05.2026 kam es in der Ortslage Beuren (Hochwald)zu einem Diebstahl durch einen oder mehrere unbekannte Täter.

Es wurden mehrere Felgen sowie angesammeltes Altmetall vom Grundstück eines Anwohners der Straße "Am Park" entwendet.

Sollten Hinweise zur Tat oder dem Täter bekannt sein, wird gebeten, diese persönlich oder telefonisch unter der

06503-91510

der Polizeiinspektion Hermeskeil mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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