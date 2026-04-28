POL-OH: Diebstahl von Lastenräder - Diebstahl von Buntmetall
Vogelsberg (ots)
Diebstahl von Lastenräder
Alsfeld. Im Zeitraum von Sonntag (26.04.), 18.30 Uhr, auf Montag (27.04.), 10.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Breitenbacher Straße im Ortsteil Lingelbach zwei Lastenräder: Zu einem ein rotes Fahrrad des Herstellers "Bukfiets.nl" sowie ein Graues des Herstellers "Babboe Curve-E". Beide Fahrräder waren mit Rahmenschlössern gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Diebstahl von Buntmetall
Homberg. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag (24.04.), 16 Uhr, bis Montag (27.04.), 8 Uhr, unberechtigt Zutritt auf ein Gelände in der Straße "Zur Hart" indem sie zwei Teile eines Bauzauns umwarfen und hierdurch auch beschädigten. Aus mehreren Schüttgutcontainern wurde circa 200 Kilogramm Kupferschrott entwendet. An dem Bauzaun entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Hinweise zu den Tätern oder auch zu einem Fahrzeug, welches beim Abtransport verwendet wurde bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Steffen Heil)
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