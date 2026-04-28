POL-OH: Sachbeschädigung an PKW
Hersfeld (ots)
Bad Hersfeld. Am Samstag (25.04.), zwischen 14 und 19 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen grauen BMW 220D, der in der Jenaer Straße im Stadtteil Hohe Luft abgestellt war. Dabei entstand an der Fahrerseite ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Steffen Heil)
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