POL-OH: Sachbeschädigung an PKW

Osthessen (ots) - FD Auto kommt von Fahrbahn ab Fulda. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr in der Nacht zum Montag (27.04.), gegen 0.15 Uhr, gemeinsam mit zwei Mitfahrern die B 254 aus Bimbach kommend in Richtung Besges. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er beim Abfahren in Richtung Rodges mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke ...

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