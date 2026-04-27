Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

FD

Auto kommt von Fahrbahn ab

Fulda. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr in der Nacht zum Montag (27.04.), gegen 0.15 Uhr, gemeinsam mit zwei Mitfahrern die B 254 aus Bimbach kommend in Richtung Besges. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er beim Abfahren in Richtung Rodges mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn. Ein 22-jähriger Beifahrer aus Fulda wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

VB

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schotten. Am Donnerstag (23.04.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Motorradfahrer die Straße "Zur Sonnenau". In Höhe der Hausnummer 16 stieß er mit dem Opel Astra einer 40-jährigen Fahrerin aus Schotten zusammen. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Radfahrer gestürzt

Pfordt. Am Samstag (25.04.), gegen 19.30 Uhr, befuhren zwei Fahrradfahrer den Radweg vom Pforder See in Richtung Üllershausen. Der 49-jährige Radfahrer, welcher sich vor dem 43-jährigen Radfahrer befand, geriet mit seinem Rad auf die rechte Bankette und stürzte. Um nicht gegen das Fahrrad zu stoßen, bremste der 43-jährige sein Rad ab und versuchte auszuweichen. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Rad und stürzte ebenfalls. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer leicht. Der 49-jährige Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden

(Polizeistation Lauterbach)

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