Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Schlitz und des Polizeipräsidiums Osthessen "Gebäude I" im Schlitzer Hahnekiez: Neuer Standort für Polizei, Schlitzer Bote und Bürgerbüro

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Vogelsberg (ots)

"Gebäude I" im Hahnekiez: Neuer Standort für Polizei, Schlitzer Bote und Bürgerbüro

Die Entwicklung des Kulturviertels Hahnekiez in Schlitz nimmt weiter Gestalt an. Mit der geplanten Sanierung und Umnutzung des sogenannten "Gebäudes I" steht der nächste bedeutende Baustein auf dem ehemaligen Brauereigelände fest. Das historische Backsteingebäude soll künftig die Polizei, die Redaktion des Schlitzer Boten sowie das Bürgerbüro der Stadtverwaltung beherbergen.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung stellten Bürgermeister Heiko Siemon sowie die Investoren Martin und Christian Geisendörfer die Planungen vor. "Für ihn sei das ein besonderer Tag", betonte der Bürgermeister. Nach der bereits abgeschlossenen Sanierung der Kulturhalle, dem Bau der neuen Gastronomie sowie der Anlage von derzeit 83 Parkplätzen folgt nun mit "Gebäude I" der nächste Entwicklungsschritt.

Mit am Tisch saßen auch die künftigen Nutzer des Gebäudes, die sich aus erster Hand ein Bild von den Planungen machten: Polizeipräsident Michael Tegethoff, Thomas Herget, Leiter der Polizeistation Lauterbach, Polizeipressesprecher Christoph Seibert, Tobias Farnung, Chefredakteur und Prokurist der Fuldaer Zeitung (Verlag Parzeller GmbH & Co. KG), Holger Hohmeier, Geschäftsstellenleiter des Schlitzer Boten, sowie Johann Gekkel, Leiter des Bürgerbüros der Stadtverwaltung.

Das Gebäude, ein ehemaliger Standort der Flaschen- bzw. Fassabfüllung, mit rund 380 Quadratmetern Nutzfläche wird umfassend modernisiert. Neben klar strukturierten Nutzungseinheiten sind auch gemeinschaftlich genutzte Bereiche wie Besprechungsräume, Teeküche und Sanitäranlagen vorgesehen. Ein zentraler Empfang sorgt künftig für eine verlässliche Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerbüro wird dabei zu einem modernen Dienstleistungszentrum weiterentwickelt und trägt gleichzeitig zur Belebung des Hahnekiez-Areals bei.

Die Baumaßnahme liegt im Zeitplan. Ziel ist es, die Arbeiten im ersten Quartal 2027 abzuschließen und den Einzug der künftigen Nutzer zu ermöglichen. Projektleiter Christian Geisendörfer zeigte sich zuversichtlich, dass der Baubeginn im Sommer erfolgen kann und die Umsetzung innerhalb von sechs bis sieben Monaten realisierbar ist.

Synergien für Verwaltung, Polizei und Medien

Auch aus Sicht der zukünftigen Nutzer bietet der neue Standort zahlreiche Vorteile. Polizeipräsident Michael Tegethoff erläuterte die Beweggründe für den Umzug der Polizei: Das bisherige Gebäude des Polizeipostens in der Schulstraße entspricht neben energetischen und technischen Nachbesserungsbedarfen nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne, offene und bürgernahe Polizei. Die neue Lösung hingegen sei ein "Glücksfall". Der Polizeipräsident betonte, dass der Umzug die weitere Präsenz der Polizei in Schlitz sicherstelle. Die Bürgernähe bleibe erhalten und dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Schlitz gäbe es Synergieeffekte durch die gemeinschaftliche Nutzung von Räumen und Dienstleistungen des Bürgerbüros, die für die Polizei, aber vor allem für die Bevölkerung von Vorteil seien. Zu den zentralen Aufgaben zählen weiterhin Anzeigenaufnahme, Beratung und Opferschutz.

Auch die Redaktion des Schlitzer Boten sieht im neuen Standort klare Vorteile. Prokurist Tobias Farnung begründete den Umzug unter anderem mit wirtschaftlichen Überlegungen und einer effizienteren Flächennutzung. "Zeitung muss da sein, wo das Leben stattfindet," sagte Farnung und betonte die Chancen durch die gemeinsame Infrastruktur und die zentrale Lage.

Für das Bürgerbüro schafft der neue Standort dringend benötigte Verbesserungen. Fachbereichsleiter Johann Gekkel nannte insbesondere die bestehende Barrierefreiheit, eine hohe Frequenz sowie Anforderungen an Datenschutz und Parkmöglichkeiten als zentrale Gründe für den Umzug. Gleichzeitig wird die enge Zusammenarbeit mit der Polizei durch die räumliche Nähe weiter erleichtert.

Impulse für das Rathaus und das gesamte Quartier

Bürgermeister Heiko Siemon sieht in der Verlagerung von Bürgerbüro und Stadtmarketing, das in das Gebäude gegenüber ziehen wird, zudem neue Perspektiven für die Nutzung des Rathauses. "Der Bürgermeister bleibt im Rathaus." merkte er mit einem Lächeln an.

Abschließend unterstrich Dipl.-Ing. Martin Geisendörfer die Bedeutung des Projekts und dankte für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Investoren bringen umfangreiche Erfahrung in der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude mit. Die Investitionskosten bezifferte er auf "im unteren siebenstelligen Bereich".

Mit dem Projekt "Gebäude I" setzt die Stadt Schlitz gemeinsam mit privaten Investoren konsequent auf ein bewährtes PPP-Modell und treibt die Entwicklung des Hahnekiez weiter voran.

Bildunterschriften

Bild 01

Polizeipräsident Michael Tegethoff, Leiter der Polizeistation Lauterbach Thomas Herget, Investoren Christian und Martin Geisendörfer, Bürgermeister Stadt Schlitz Heiko Siemon, Chefredakteur Fuldaer Zeitung Tobias Farnung, Geschäftsstellenleiter Schlitzer Bote Holger Hohmeier.

Bild 02

Polizeipräsident Michael Tegethoff, Leiter der Polizeistation Lauterbach Thomas Herget, Investor Martin Geisendörfer, Bürgermeister Stadt Schlitz Heiko Siemon, Investor Christian Geisendörfer, Chefredakteur Fuldaer Zeitung Tobias Farnung, Geschäftsstellenleiter Schlitzer Bote Holger Hohmeier, Fachbereichsleiter Bürgerdienste Johann Gekkel

Bild 03

Investor Christian Geisendörfer, Bürgermeister Stadt Schlitz Heiko Siemon, Investor Martin Geisendörfer auf der Rampe des Gebäudes I

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell