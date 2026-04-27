Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Teleskoplader - Diebstahl von Schaufeln - Geldbörse entwendet - Einbruch in Bäckerei

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Teleskoplader

Lauterbach. Unbekannte begaben sich am frühen Freitagmorgen (24.04.), in der Zeit von 4 Uhr bis 4.15 Uhr, auf ein Betriebsgelände in der "Alten Bahnhofstraße" im Ortsteil Wallenrod und entwendeten von dort einen Teleskoplader der Marke "Weidemann" (Modell T4512). Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Schaufeln

Alsfeld. In der Zeit von Freitag (17.04) bis Freitag (24.04.) entwendeten Unbekannte vom Gelände einer Baustelle in der Hersfelder Straße eine Klappschaufel und eine Leichtgutschaufel für einen Radlader im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Alsfeld. Am Samstagnachmittag (25.04.), gegen 15.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer auf dem Parkplatz des Friedhofs im Reibertenröder Weg abgestellten weißen Mercedes B-Klasse eine Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bäckerei

Schotten. Im Zeitraum von Samstag (25.04.), 13 Uhr, bis Sonntagmorgen (26.04.), 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Ludwigstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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