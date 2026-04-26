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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall beim Klettern - eine schwerverletzte Person

Fulda (ots)

Poppenhausen-Steinwand. Am Sonntag (26.04.) kam es gegen 11:45 Uhr an den Kletterfelsen Steinwand zu einem Kletterunfall. Ein 72-jähriger Mann aus Gleichen (Niedersachsen) startete von einem Plateau an der Steinwand sein Klettervorhaben. Kurz nach Beginn des Einstiegs konnte dieser sich nicht mehr halten, verlor den Halt an der Wand und stürzte zunächst auf ein darunterliegendes Plateau. Dort konnte der Mann sich ebenfalls nicht halten und stüzte ca. 8 Meter in die Tiefe auf einen flachen Stein. Bei dem Verunfallten handelte es sich um einen erfahrenen Kletterer. Dieser wurde durch den Sturz schwer verletzt. Geborgen wurde der Verunfallte durch die Kräfte der Bergwacht Wasserkuppe. Zufällig anwesende übende Mitglieder der Bergwacht aus dem unterfränkischen Oberelsbach leisteten Erste Hilfe. Ebenfalls war ein RTW und Kräfte der Polizeistation Hilders im Einsatz.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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