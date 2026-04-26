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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Poppenhausen / Kalkhof: Am Samstag, den 25.04.2026 ereignete sich gegen 12:50 Uhr auf der Gemeindestraße zwischen Kalkhof und Poppenhausen ein Alleinunfall mit leichtem Personenschaden.

Ein 31.-jähriger Fahrradfahrer aus Mainz befuhr, ihm Rahmen eines Ausflugs mit Ziel Wasserkuppe, mit seinem Fahrrad die Gemeindestraße von Kalkhof kommend in Fahrtrichtung Poppenhausen. In einer abschüssigen Kurve kam er zu Fall. Durch den Sturz erlitt der 31.-jährige schwere Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

PSt Hilders, Lotz, POK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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