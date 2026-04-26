POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders
Fulda (ots)
Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer
Poppenhausen / Kalkhof: Am Samstag, den 25.04.2026 ereignete sich gegen 12:50 Uhr auf der Gemeindestraße zwischen Kalkhof und Poppenhausen ein Alleinunfall mit leichtem Personenschaden.
Ein 31.-jähriger Fahrradfahrer aus Mainz befuhr, ihm Rahmen eines Ausflugs mit Ziel Wasserkuppe, mit seinem Fahrrad die Gemeindestraße von Kalkhof kommend in Fahrtrichtung Poppenhausen. In einer abschüssigen Kurve kam er zu Fall. Durch den Sturz erlitt der 31.-jährige schwere Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.
PSt Hilders, Lotz, POK
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell