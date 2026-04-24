POL-OH: Verkehrsunfälle
Rotenburg an der Fulda (ots)
Rotenburg-Lispenhausen- Am Donnerstag (23.04.) gegen 18.25 Uhr, befuhr eine Rotenburger Seat-Fahrerin die Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Ein Daimler-Fahrer aus Rotenburg parkte am rechten Fahrbahnrand. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Seat-Fahrerin auf das parkende Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.
Bebra- Am Donnerstag (23.04.) gegen 16.15 Uhr, befuhren ein Fahrzeugfüher mit seinem Lastzug aus Niederaula und ein Passat-Fahrer aus Bebra die Abfahrt der B 27 Bebra-Mitte in Richtung Stadtmitte Bebra. An der Kreuzung "Ausfahrt B 27" Ecke Bundesstraße 83 ordnete sich der Lkw-Fahrer auf die Linksabbiegespur ein. Der nachfolgende Passat-Fahrer ordnete sich als Geradeausfahrer rechts neben dem Lkw ein. Nachdem es die Verkehrssituation zuließ, bog der Lkw-Fahrer nach links ab und touchierte aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite den rechts von ihm befindlichen und ebenfalls anfahrenden Passat. Sachschaden rund 7.000 Euro.
Bebra- Am Donnerstag (23.04.) gegen 15.15 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer aus Wildeck und ein Fiat-Fahrer aus Bebra hintereinander die L 3251 aus Berba-Weiterode kommend in Richtung Bebra-Breitenbach. Beide Verkehrsteilnehmer wollten nach rechts auf die Hersfelder Straße in Richtung Bebra abbiegen. Der Fahrzeugführer aus Wildeck musste verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende Fiat-Fahrer bemerkte die zu spät und fuhr auf. Sachschaden rund 5.000 Euro.
Rotenburg- Am Donnerstag (23.04.) gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 45-jähriger VW-Fahrer aus Bebra die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. Ein BMW-Fahrer (43 J.) aus Bad Hersfeld befuhr ebenfalls die B 83 hinter dem VW. Der VW-Fahrer beabsichtigte nach links in die L 3304 einzu-biegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt anhalten, der nachfolgende BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Sachschaden rund 10.000 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leichtverletzt. Zudem wurde beide Fahrzeuge abgeschleppt.
gefertigt:
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