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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Rotenburg an der Fulda (ots)

Rotenburg-Lispenhausen- Am Donnerstag (23.04.) gegen 18.25 Uhr, befuhr eine Rotenburger Seat-Fahrerin die Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg. Ein Daimler-Fahrer aus Rotenburg parkte am rechten Fahrbahnrand. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Seat-Fahrerin auf das parkende Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Bebra- Am Donnerstag (23.04.) gegen 16.15 Uhr, befuhren ein Fahrzeugfüher mit seinem Lastzug aus Niederaula und ein Passat-Fahrer aus Bebra die Abfahrt der B 27 Bebra-Mitte in Richtung Stadtmitte Bebra. An der Kreuzung "Ausfahrt B 27" Ecke Bundesstraße 83 ordnete sich der Lkw-Fahrer auf die Linksabbiegespur ein. Der nachfolgende Passat-Fahrer ordnete sich als Geradeausfahrer rechts neben dem Lkw ein. Nachdem es die Verkehrssituation zuließ, bog der Lkw-Fahrer nach links ab und touchierte aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite den rechts von ihm befindlichen und ebenfalls anfahrenden Passat. Sachschaden rund 7.000 Euro.

Bebra- Am Donnerstag (23.04.) gegen 15.15 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer aus Wildeck und ein Fiat-Fahrer aus Bebra hintereinander die L 3251 aus Berba-Weiterode kommend in Richtung Bebra-Breitenbach. Beide Verkehrsteilnehmer wollten nach rechts auf die Hersfelder Straße in Richtung Bebra abbiegen. Der Fahrzeugführer aus Wildeck musste verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende Fiat-Fahrer bemerkte die zu spät und fuhr auf. Sachschaden rund 5.000 Euro.

Rotenburg- Am Donnerstag (23.04.) gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 45-jähriger VW-Fahrer aus Bebra die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. Ein BMW-Fahrer (43 J.) aus Bad Hersfeld befuhr ebenfalls die B 83 hinter dem VW. Der VW-Fahrer beabsichtigte nach links in die L 3304 einzu-biegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt anhalten, der nachfolgende BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Sachschaden rund 10.000 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leichtverletzt. Zudem wurde beide Fahrzeuge abgeschleppt.

gefertigt:

Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, VA'e Schmitz gesehen: Polizeistation Rotenburg, EPHK'in Jaekel (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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