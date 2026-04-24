Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld- Am Donnerstag (23.04.) gegen 14.20 Uhr, befuhren eine BMW-Fahrerin (25 J.) und eine Audi-Fahrerin (72 J.) beide aus Bad Hersfeld die Meisebacher Straße in Richtung Simon-Haune-Straße. Als die BMW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies die Audi-Faherin zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Audi-Fahrerin wurde verletzt ins Klinikum von Bad Hersfeld verbracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden rund 9.000 Euro.

Bad Hersfeld- Am Donnerstag (23.04.) gegen 10.50 Uhr, stand eine 61-jährige Ford-Fahrerin aus Oberaula an der Kreuzung Meisebacher Straße /Wehneberger Straße verkehrsbedingt vor einer "Rot" zeigenden LZA. Als die Ampel auf "Grün" schaltete, wollte sie nach links in die Wehneberger Straße abbiegen. Dort lief plötzlich eine 17-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld über die Kreuzung. Die Pkw-Fahrerin touchierte die Fußgängerin, welche zuerst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn fiel. Die 17-jährige wurde schwerverletzt ins Klinkum Bad Hersfeld verbracht. Es entstand kein Schaden am Fahrzeug.

Haunetal-Neukirchen- Am Donnerstag (23.04.) gegen 09.10 Uhr, befuhr eine Audi-Fahrerin aus Haunetal die Hauptstraße (L3431) in Richtung B 27. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Sontra befuhr mit einem Opel die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Die Zufahrt auf die B 27 wird durch ein Stoppschild geregelt. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf diese und kollidierte im Ein-mündungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer. Dieser überschlug sich infolge des Zusammenstoßes. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden rund 15.000 Euro.

Bad Hersfeld- Am Donnerstag (23.04.) gegen 07.35 Uhr, befuhr der Führer eines Lastzuges aus Polen die B 27 stadteinwärts auf der rechten von zwei vorhandenen Fahrspuren. Eine Mazda-Fahrerin aus Schenklengsfeld kam von der B 62 und wollte auf die B 27, wie der Lastzug, ebenfalls stadteinwärts fahren. Hierzu wechselte sie den Fahrstreifen von rechts vor den polnischen Lastzug. Dieser übersah das Manöver der Pkw-Fahrerin und schob diese seitlich an, wobei diese auf eine weitere Daimler-Fahrerin aus Schwalmstadt geschoben wurde, welche verkehrsbedingt stand. Sachschaden rund 12.000 Euro.

gefertigt:

Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, VA'e Schmitz gesehen: Polizeistation Rotenburg, EPHK'in Jaekel (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

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